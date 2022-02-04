В Україні подорожчав цукор: яка тепер ціна

В Україні ціна на цукор знову зросла. Зокрема, вартість кілограму у січні 2022 року становила 25,78 грн. Однак у лютому ціна зросла.

Так, наразі середня вартість становить 26,27 грн.

Однак, вартість трикілограмової пачки цукру за місяць знизилася. Зокрема, у січні її продавали за 81,80 грн, а у лютому ціна впала до 77,90 грн.

У супермаркеті цукор продають за такою середньою вартістю:

Auchan - 27,20 грн;

Novus - 25,39 грн;

Metro - 25,30 грн;

Varus - 27,20 грн.

Ціна на цукор в Україні (freepik)

Додамо, що у натуральному вигляді цукор містять фрукти, овочі, зернові та молочні продукти. В їх складі він в основному існує у формі фруктози та лактози.

Також, щоб уникнути проблем з серцем і не спровокувати розвиток діабету, кількість споживаного цукру в день має становити не більше 10% від денної норми калорій. Тобто, якщо людина споживає 2000 ккал у день, то норма цукру - до 52 грамів (близько 10 чайних ложок без гірки).

Окрім того, небезпеку для здоров'я мають додані цукри, тобто ті, які штучно додають до продуктів, щоб зробити їх смачнішими. Мова йде про солодкі газовані напої та ароматизовані йогурти.