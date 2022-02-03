Этот напиток поможет снизить сахар и "плохой" холестерин

Вишневый сок очень полезен для организма, если вы включите его в рацион - это поможет снизить уровень так называемого "плохого" холестерина и сахара в крови.

Об этом сообщает Express .

Согласно исследованию, опубликованному в журнале Nutrition & Food Science, этот сок вызывает "значительное снижение" уровня сахара в крови.

Дело в том, что вишня богата пигментами – антоцианами, которые обладают стимулирующими свойствами, способствующими высвобождению инсулина, жизненно необходимого диабетикам.

Для исследования были отобраны 19 женщин-диабетиков с высоким уровнем сахара в крови.

Испытуемых просили употреблять по 40 граммов вишневого сока ежедневно в течение шести недель.

Перед началом исследования и через шесть недель были проведены измерения веса и артериального давления, а также взяты образцы крови натощак. Также измерялись уровень сахара в крови натощак, HbA1c (средний уровень сахара в крови за последние два-три месяца) и липидный профиль крови.

После шести недель употребления кислого вишневого сока наблюдается значительное снижение веса. У пациентов нормализуется артериальное давление, уровень сахара и липопротеинов низкой плотности.

Чем еще полезен вишневый сок

Вишневый сок – кладезь всевозможных витаминов, микро- и макроэлементов, среди которых калий и натрий, медь и магний, кальций и фосфор, а также весьма ценное железо. Регулярно употребляя этот уникальный продукт, можно победить стрептококки и стафилококки, даже возбудителя дизентерии.