В Украине подорожает подсолнечное масло: эксперты озвучили "космическую" цену

"Ситуация усугубляется тем, что одновременно происходит значительный, почти на 25%, рост других составляющих затрат переработки, таких как электроэнергия и гексановый растворитель, составляющих более 30% себестоимости производства", - рассказал эксперт.

Так, производство подсолнечного масла подорожало на 5-10 процентов после резкого увеличения цен на газ, для бизнеса тарифы выросли за несколько месяцев от 15 до 38 гривен за кубометр голубого топлива.

По мнению Таршина, если ситуация с ценами на газ не изменится, то вскоре в магазине литр масла можно будет купить по цене выше 100 грн.

Судя по всему, украинцы будут искать более дешевые аналоги, например, оливковое масло для жарки.

Сколько сейчас стоит литр масла

Если смотреть розничные цены, то сейчас литр масла "Олейна" стоит от 47 гривен за 850 граммов - и это по акционной цене. За три литра такого масла просят 197 гривен.

Скриншот