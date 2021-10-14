В Україні подорожчає соняшникова олія: експерти озвучили "космічну" ціну

"Ситуація ускладнюється тим, що одночасно відбувається значне, майже на 25%, зростання інших складових витрат переробки, таких як електроенергія і гексановий розчинник, що становлять понад 30% собівартості виробництва", - розповів експерт.

Так, виробництво соняшникової олії подорожчало на 5-10 відсотків після різкого збільшення цін на газ, для бізнесу тарифи зросли за кілька місяців від 15 до 38 гривень за кубометр блакитного палива.

На думку Таршина, якщо ситуація з цінами на газ не зміниться, то незабаром в магазині літр олії можна буде купити за ціною вище 100 грн.

Судячи з усього, українці шукатимуть дешевші аналоги, наприклад, оливкову олію для смаження.

Скільки зараз коштує літр олії

Якщо дивитися роздрібні ціни, то зараз літр олії "Олейна" коштує від 47 гривень за 850 грамів - і це за акційною ціною. За три літри такої олії просять 197 гривень.

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