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МОН назвал основные нововведения в высшем образовании

Новости » Общество     18.12.2019 - 16:21
МОН назвал основные нововведения в высшем образовании
Фото: МОН (УНИАН)

Законопроект, в частности, вводит ВНО для измерения результатов высшего образования

В Министерстве образования и науки (МОН) разъяснили основные нововведения в высшем образовании, которые содержатся в принятом Верховной радой законопроекте №2299. Об этом сообщает пресс-служба МОН.

Как сообщили в МОН, законопроект вносит точечные изменения в требования к руководителям высших учебных заведений, лицензирование, дуальное образование, междисциплинарность и соблюдения академической добродетели.

В частности, подписание контрактов с руководителями вузов будет происходить с указанием целевых показателей эффективности (KPI), формированием которых будет заниматься МОН. Невыполнение программ станет причиной для расторжения контракта.

Лицензирование вузов будет происходить в онлайн режиме через электронные базы. Также нельзя будет создавать структурные подразделения в Киеве, Харькове, Львове, Днепре и Одессе. Действующие на данный момент подразделения должны быть реорганизованы или закрыты до 1 июля 2021 года.

Поводом для отмены решения о получении высшего образования станут выявление плагиата, фабрикации или фальсификации в работах. Кроме этого будет применяться технология ВНО для измерения результатов обучения на бакалаврском уровне, а также при приеме на следующие уровни высшего образования.

МОН назвал основные нововведения в высшем образовании

Напомним, 18 декабря Верховная рада во втором чтении приняла законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о совершенствовании образовательной деятельности в сфере высшего образования". За проект закона проголосовал 321 депутат.

Ранее РБК-Украина писало, что Министерство образования и науки планирует оптимизировать сеть университетов. Она подчеркивала, что такое решение позволит изменить систему финансирования университетов, которая позволит улучшить качество высшего образования в Украине.

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