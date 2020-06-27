В Украине подорожает образование: какие цены на обучение на контракте в вузах

В украинских вузах в этом году государство составило "вилку" цен на контрактное обучение
В Украине цены на обучение в вузах на контрактной основе в 2020 году будет регулировать государство, а не сами университеты, как раньше. Это касается не всех специальностей, а только престижных: для маркетологов, дизайнеров, юристов, журналистов, политологов и тому подобное.
Для учебных заведений составили определенную "вилку", в пределах которой может колебаться цена на контракт. Об этом передает ZN.UA.
Отмечается, что теперь цену за обучение нельзя опускать ниже четко определенной суммы - индикативной себестоимости. Она определена отдельно для каждого вуза.
"Потолок" стоимости контракта определяется также для каждой области. Там все учебные заведения могут повышать годовую стоимость контракта только до уровня 3-х среднемесячных зарплат, которые были в этом регионе в 2019 году.
Престижные специальности, на которые распространяются ограничения цен на контракт, определили таким образом: куда на каждой вступительной кампании подается больше заявлений и куда "косяком идут абитуриенты".
"А вот будущие математики, физики, инженеры могут спать спокойно: цены на контракт на эти специальности вузы устанавливают самостоятельно, и руки у них развязаны. Правда, и бума среди поступающих здесь обычно не наблюдается", - говорится в материале.
Кстати, еще зимой в Минобразования заявили, что уже этим летом поступающие будут платить на трети специальностей повышенные цены на контракт. Речь идет о 38 специальностях.
КНУ имени Тараса Шевченко, Киевский университет культуры и искусств, Национальный университет "Одесская юридическая академия", Национальный юридический университет им. Ярослава Мудрого (Харьков), Приднепровская государственная академия физической культуры и спорта, Львовский институт экономики и туризма.
Это КНЭУ им. Гетьмана, КНТЭУ, Национальный университет "Львовская политехника" и "Одесская морская академия", Национальный университет физвоспитания и спорта (Киев), Национальный технический университет "Киевский политехнический институт им. Игоря Сикорского", Одесский национальный экономический университет, Университет таможенного дела и финансов (Днепр), Национальный аэрокосмический университет "Харьковский авиационный институт", Национальный педагогический университет им. Драгоманова, Днепровский национальный университет имени Олеся Гончара и ряд других.
Еще в 97 вузах стоимость контракта будет стартовать от 13-20 тысяч гривен в год.
Среди них: Киевский национальный университет "Киево-Могилянская академия", ЛНУ им. Франко, Национальный авиационный университет, Национальный университет "Острожская академия", Национальный технический университет "Харьковский политехнический институт".
Среди них: Черновицкий национальный университет им. Федьковича, Национальный университет "Запорожская политехника", Житомирский государственный университет имени Ивана Франко.
Ранее мы писали о том, что в Украине взвинтят цены на обучение в вузах и рассказывали, кого это коснется.
Напомним также, что 25 июня в Украине стартовала основная сессия ВНО, которая проходит по особым правилам в связи с карантином.
Автор: Владимир Костырин