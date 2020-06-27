В Україні подорожчає освіта: які ціни на навчання на контракті у вишах

В Україні ціни на навчання у вишах на контрактній основі в 2020 році буде регулювати держава, а не самі університети, як раніше. Це стосується не всіх спеціальностей, а тільки престижних: для маркетологів, дизайнерів, юристів, журналістів, політологів тощо.

Для навчальних закладів склали певну "вилку", в межах якої може коливатися ціна на контракт. Про це передає ZN.UA.

Зазначається, що тепер ціну за навчання не можна опускати нижче чітко визначеної суми - індикативної собівартості. Вона визначена окремо для кожного вишу.

"Стеля" вартості контракту визначається також для кожної області. Там всі навчальні заклади можуть підвищувати річну вартість контракту тільки до рівня 3-х середньомісячних зарплат, які були в цьому регіоні в 2019 році.

В МОН України назвали вартість контракту в ряді великих міст

у Києві ціни на контрактне навчання будуть не вище 47 329 гривень на рік

у Харкові - 27 243 гривень

в Одесі - 27 738 гривень

у Львові - 27 813 гривень

у Дніпрі - 32 253 гривень.

Престижні спеціальності, на які поширюються обмеження цін на контракт, визначили таким чином: куди на кожній вступної кампанії подається більше заяв і куди "йдуть косяком абітурієнти".

"А ось майбутні математики, фізики, інженери можуть спати спокійно: ціни на контракт на ці спеціальності виші встановлюють самостійно, і руки у них розв'язані. Правда, і буму серед вступників тут зазвичай не спостерігається", - йдеться в матеріалі.

До речі, ще взимку у Міносвіти заявили, що вже цього літа вступники будуть платити на третину спеціальностей підвищені ціни на контракт. Мова йде про 38 спеціальностях.

Найдорожчі та дешеві виші в Україні

Серед найдорожчих, де ціна на контракт стартує від 27 - 39 тисяч гривень в рік, назвали такі:

КНУ імені Тараса Шевченка, Київський університет культури і мистецтв, Національний університет "Одеська юридична академія", Національний юридичний університет імені. Ярослава Мудрого (Харків), Придніпровська державна академія фізичної культури і спорту, Львівський інститут економіки і туризму.

До категорії помірних, де контракт буде коштувати не менше 20-27 тисяч гривень, входять 30 навчальних закладів в різних точках України.

Це КНЕУ ім. Гетьмана, КНТЕУ, Національний університет "Львівська політехніка" та "Одеська морська академія", Національний університет фізичного виховання і спорту (Київ), Національний технічний університет "Київський політехнічний інститут їм. Ігоря Сікорського", Одеський національний економічний університет, Університет митної справи та фінансів (Дніпро), Національний аерокосмічний університет "Харківський авіаційний інститут", Національний педагогічний університет ім. Драгоманова, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара та ряд інших.

Ще в 97 вишах вартість контракту буде стартувати від 13-20 тисяч гривень на рік.

Серед них: Київський національний університет "Києво-Могилянська академія", ЛНУ ім. Франка, Національний авіаційний університет, Національний університет "Острозька академія", Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут".

У найдешевших - 24 університетах - вартість контракту можна буде опустити до 6-13 тисяч гривень на рік.

Серед них: Чернівецький національний університет ім. Федьковича, Національний університет "Запорізька політехніка", Житомирський державний університет імені Івана Франка.

Раніше ми писали про те, що в Україні підвищать ціни на навчання у вишах і розповідали, кого це торкнеться.

Нагадаємо також, що 25 червня в Україні стартувала основна сесія ЗНО, яка проходить за особливими правилами у зв'язку з карантином.