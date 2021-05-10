В Украине подорожает алкоголь: на сколько взвинтят цены

"Думаю, что потребление не уменьшится в связи с принятием данного постановления, потому что изменение цены на полке не будет кардинальным. 6%, 7% - это не кардинальные изменения", - сказал Товкач.

Эксперт сообщил, что доля нелегального рынка в Украине составляет 52-54% от всего потребляемого людьми алкоголя.

"Если двигаться просто в отсутствие антиалкогольных программ, как это делают все страны, то, увеличивая цену, мы просто будем увеличивать долю теневого алкоголя", - объяснил он.

Напомним, что Министерство развития экономики торговли и сельского хозяйства предлагает повысить минимальные цены на алкоголь. В частности, готовит проект соответствующего постановления.

В пояснительной записке говорится, что нынешний размер минимальных оптово-отпускных и розничных цен на алкоголь ввели еще в сентябре 2018 года. Но с учетом роста цен на сырье, энергоносители и затрат на оплату труда необходимо их откорректировать.

Таким образом, предлагается повысить минимальные розничные цены на: