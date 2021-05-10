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В Украине подорожает алкоголь: на сколько взвинтят цены

Автор: Людмила Жукова

В Украине подорожают алкогольные напитки, но ненамного. Цена в магазинах существенно не изменится. Стоимость повысится на 6-7%.

Об этом рассказал в эфире программы "Обратная связь" на телеканале "Украина 24" эксперт рынка алкогольных напитков Игорь Товкач.

"Думаю, что потребление не уменьшится в связи с принятием данного постановления, потому что изменение цены на полке не будет кардинальным. 6%, 7% - это не кардинальные изменения", - сказал Товкач.

Эксперт сообщил, что доля нелегального рынка в Украине составляет 52-54% от всего потребляемого людьми алкоголя.

"Если двигаться просто в отсутствие антиалкогольных программ, как это делают все страны, то, увеличивая цену, мы просто будем увеличивать долю теневого алкоголя", - объяснил он.

Напомним, что Министерство развития экономики торговли и сельского хозяйства предлагает повысить минимальные цены на алкоголь. В частности, готовит проект соответствующего постановления.

В пояснительной записке говорится, что нынешний размер минимальных оптово-отпускных и розничных цен на алкоголь ввели еще в сентябре 2018 года. Но с учетом роста цен на сырье, энергоносители и затрат на оплату труда необходимо их откорректировать.

Таким образом, предлагается повысить минимальные розничные цены на:

  • водку и ликеро-водочные изделия - на 6,2%
  • виски, ром и джин - на 5,9%
  • коньяк и бренди - на 5,5%
  • винодельческую продукцию, сидр, перри (содержание спирта не более 8,5%), вермуты и виноградные вина с добавлением экстрактов - от 8,2 до 34,2%
  • цены на вина виноградные натуральные, игристые вина и газированные винные напитки не изменяются

Как мы ранее писали, в Украине резко подорожал основной продукт питания.

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