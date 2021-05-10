RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

В Україні подорожчає алкоголь: на скільки накрутять ціни

Автор: Людмила Жукова

В Україні подорожчають алкогольні напої, але ненабагато. Ціна в магазинах істотно не зміниться. Вартість підвищиться на 6-7%.

Про це розповів в ефірі програми" Зворотній зв'язок " на телеканалі "Україна 24" експерт ринку алкогольних напоїв Ігор Товкач.

"Думаю, що споживання не зменшиться у зв'язку з прийняттям даної постанови, тому що зміна ціни на полиці не буде кардинальною. 6%, 7% - це не кардинальні зміни", - сказав Товкач.

Експерт повідомив, що частка нелегального ринку в Україні становить 52-54% від усього споживаного людьми алкоголю.

"Якщо рухатися просто за відсутності антиалкогольних програм, як це роблять всі країни, то, збільшуючи ціну, ми просто будемо збільшувати частку тіньового алкоголю", - пояснив він.

Нагадаємо, що Міністерство розвитку економіки торгівлі та сільського господарства пропонує підвищити мінімальні ціни на алкоголь. Зокрема, готує проект відповідної постанови.

У пояснювальній записці йдеться, що нинішній розмір мінімальних оптово-відпускних і роздрібних цін на алкоголь ввели ще у вересні 2018 року. Але з урахуванням зростання цін на сировину, енергоносії та витрат на оплату праці необхідно їх відкоригувати.

Таким чином, пропонується підвищити мінімальні роздрібні ціни на:

  • горілку та лікеро-горілчані вироби - на 6,2%
  • віскі, ром і джин - на 5,9%
  • коньяк і бренді - на 5,5%
  • виноробну продукцію, сидр, Перрі (вміст спирту не більше 8,5%), вермути і виноградні вина з додаванням екстрактів - від 8,2 до 34,2%
  • ціни на вина виноградні натуральні, ігристі вина і газовані винні напої не змінюються

Як ми раніше писали, в Україні різко подорожчав основний продукт харчування.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України алкоголь