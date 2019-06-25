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В Україні піднімуть ціни на оформлення закордонних паспортів: нові тарифи

STYLERЖиття    25.06.2019 - 07:41
В Україні піднімуть ціни на оформлення закордонних паспортів: нові тарифи
Закордонний паспорт подорожчає з 1 липня (Колаж РБК-Україна)

Закордонні паспорти подорожчають в Україні на 30%

З 1 липня в Україні зростуть тарифи на оформлення закордонних паспортів та ID-карт. Про це повідомили в прес-службі Державної міграційної служби України.

Вартість виготовлення закордонних паспортів та ID-карт із безконтактним носієм зросте на 30%. Постанова Кабінету Міністрів України про підвищення вартості адміністративних послуг набирає чинності з 1 липня 2019 року.

Ціни піднімуться на оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон, біометричне посвідчення для іноземців – на тимчасове та постійне проживання, зміниться вартість бланків для документів з безконтактним електронним носієм.

Вартість повторного отримання паспорта громадянина України (ID-картка) з 1 липня становитиме 345 гривень (за 20 робочих днів) замість 279 гривень, які були раніше. Оформлення за 10 днів тепер буде коштувати 471 гривню. Паспорт громадянина України для виїзду за кордон буде коштувати 682 гривні, до 1 липня – 557,32 гривні (оформлення за 20 робочих днів).

Швидке оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон з 1 липня буде коштувати 1034 гривні, до 1 липня – 810,32 гривні.

Посвідчення на тимчасове проживання з 1 липня подорожчає до 891 гривні, до 1 липня – 821,46 гривень. Посвідчення на постійне проживання – подорожчає до 728 гривень.

Перше оформлення паспорта громадянина України, як і раніше, буде безкоштовним.

В Україні піднімуть ціни на оформлення закордонних паспортів: нові тарифиВ Україні піднімуть ціни на оформлення закордонних паспортів: нові тарифи

Нові тарифи на оформлення документів в Україні (dmsu.gov.ua)

Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, що з 1 липня в Україні можуть піднятися пенсії до двох тисяч гривень у тих, хто має стаж не менше 30 і 35 років.

А також писали про те, коли варто очікувати зниження тарифів на газ в Україні.

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