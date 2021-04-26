В Украине подешевеют авиабилеты: о поездах можно будет забыть?

По словам министра, это хороший толчок для развития внутренних авиаперевозок, ведь стоимость полета будет более конкурентной.

Также он добавил, что это будет стимулировать и внутренний туризм, и в целом авиацию, учитывая, что очень много стран с красной зоной ограничения. В частности, это и возможность для перевозчиков на этот период менять свою географию.

"Билет во Львов несущественно дороже, чем билет на железнодорожных перевозках или по сравнению с автомобильными перевозками. И это будет большим преимуществом, шагом вперед для того, чтобы люди в том числе выбирали больше авиацию для внутренних перевозок", - сказал Криклий.

А направления любые.

"У нас аэропорт "Херсон" начинает работать, принимать внутренние и международные рейсы, аэропорт "Одесса" работает, "Киев", "Львов", "Запорожье". Очень много направлений, по которым можно будет путешествовать", - отметил министр.