SkyUp отменил рейсы в Европу из Киева до конца июня: как вернуть деньги за билеты
Авиакомпания SkyUp отменила рейсы из Киева в Европу по восьми маршрутам до 30 июня для украинских туристов в связи с закрытыми границами из-за пандемии.
Об этом 21 апреля передает avianews.com со ссылкой на авиакомпанию.
Нынешние изменения коснулись полетов из Киева в такие европейские города:
- Аликанте,
- Барселона,
- Бове (возле Парижа),
- Лион,
- Лиссабон,
- Пардубице,
- Прага,
- Рим.
В SkyUp отметили, что сейчас имеют право летать в страны ЕС граждане с рабочими или студенческими визами, бизнесмены, представители дипломатических миссий и другие категории.
"Как только ситуация изменится, а европейские страны позволят туристические поездки, мы восстановим полеты", - добавили в лоукостере.
Как вернуть деньги за билеты SkyUp после отмены рейса
Если бронирование авиабилета было на сайте авиакомпании SkyUp, лоукостер зачислит средства на баланс в личном кабинете в сумме полной его стоимости.
Средства можно использовать для покупки любых билетов или дополнительных услуг авиакомпании на любого человека, а не только владельца аккаунта.
Также отмечается, что средства будут храниться неограниченное время.
Кроме того, пассажир может вывести деньги обратно на карту. Для этого нужно дождаться зачисления средств на баланс, а затем через сайт авиакомпании отправить претензию. Деньги вернут после ее рассмотрения на карту, с которой оплачивался билет.
Если билет был куплен в агентской сети, для уточнения процедуры возврата необходимо обратиться в офис, в котором оформлялось бронирование.
Напомним, что на прошлой неделе SkyUp прекратил продавать билеты на рейсы из Украины в Европу - такое решение было принято на фоне неопределенности относительно даты, когда страны ЕС откроет свои границы для туристов из Украины.