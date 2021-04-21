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SkyUp отменил рейсы в Европу из Киева до конца июня: как вернуть деньги за билеты

Новина українською → Киев, Среда 21 апреля 2021 18:15
SkyUp отменил рейсы в Европу из Киева до конца июня: как вернуть деньги за билеты Коллаж РБК-Украина: SkyUp отменил рейсы в Европу из Киева
Автор: Владимир Костырин

Авиакомпания SkyUp отменила рейсы из Киева в Европу по восьми маршрутам до 30 июня для украинских туристов в связи с закрытыми границами из-за пандемии.

Об этом 21 апреля передает avianews.com со ссылкой на авиакомпанию.

Нынешние изменения коснулись полетов из Киева в такие европейские города:

  • Аликанте,
  • Барселона,
  • Бове (возле Парижа),
  • Лион,
  • Лиссабон,
  • Пардубице,
  • Прага,
  • Рим.

В SkyUp отметили, что сейчас имеют право летать в страны ЕС граждане с рабочими или студенческими визами, бизнесмены, представители дипломатических миссий и другие категории.

"Как только ситуация изменится, а европейские страны позволят туристические поездки, мы восстановим полеты", - добавили в лоукостере.

Как вернуть деньги за билеты SkyUp после отмены рейса

Если бронирование авиабилета было на сайте авиакомпании SkyUp, лоукостер зачислит средства на баланс в личном кабинете в сумме полной его стоимости.

Средства можно использовать для покупки любых билетов или дополнительных услуг авиакомпании на любого человека, а не только владельца аккаунта.

Также отмечается, что средства будут храниться неограниченное время.

Кроме того, пассажир может вывести деньги обратно на карту. Для этого нужно дождаться зачисления средств на баланс, а затем через сайт авиакомпании отправить претензию. Деньги вернут после ее рассмотрения на карту, с которой оплачивался билет.

Если билет был куплен в агентской сети, для уточнения процедуры возврата необходимо обратиться в офис, в котором оформлялось бронирование.

Напомним, что на прошлой неделе SkyUp прекратил продавать билеты на рейсы из Украины в Европу - такое решение было принято на фоне неопределенности относительно даты, когда страны ЕС откроет свои границы для туристов из Украины.

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