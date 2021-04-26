В Україні подешевшають авіаквитки: про потяги можна буде забути?

За словами міністра, це хороший поштовх для розвитку внутрішніх авіаперевезень, адже вартість польоту буде більш конкурентною.

Також він додав, що це стимулюватиме і внутрішній туризм, і в цілому авіацію, враховуючи, що дуже багато країн з червоною зоною обмеження. Зокрема, це і можливість для перевізників на цей період змінювати свою географію.

"Квиток до Львова несуттєво дорожчий, ніж квиток на залізничних перевезеннях або в порівнянні з автомобільними перевезеннями. І це буде великою перевагою, кроком вперед для того, щоб люди в тому числі вибирали більше авіацію для внутрішніх перевезень", - сказав Криклій.

А напрямки будь-які.

"У нас аеропорт "Херсон" починає працювати, приймати внутрішні та міжнародні рейси, аеропорт "Одеса" працює, "Київ", "Львів", "Запоріжжя". Дуже багато напрямків, за якими можна буде подорожувати", - зазначив міністр.