В Украине подешевела малина: сколько сейчас стоит ягода

Почему подешевела ягода

Широкий ценовой диапазон участники рынка объясняют разными качественными характеристиками продукции.

По ценам нижней границы диапазона в продажу на внутреннем рынке поступают остаточные партии ягод летних сортов, которые, как правило, нетранспортабельны и не пользуются спросом у представителей замораживающих компаний.

По максимальным ценам на сегодняшний день в продажу поступают более объемные партии малины ремонтантных сортов, к уборке которых активно приступили в хозяйствах северных и западных областей страны.

Заметное снижение цен на ягоды участники рынка связывают с увеличением предложения малины на рынке в целом.

В свою очередь, местные производители отмечают очень сдержанный спрос на крупные партии малины со стороны переработчиков, потому что нынешний уровень цен остается для них очень высоким.

Даже, несмотря на последнее снижение отпускных цен на малину, реализация основных объемов ягод на данный момент в Украине осуществляется в среднем на 26% дороже, чем за аналогичный период прошлого года.

Что дальше будет с ценами на малину

Экономические эксперты сообщают, что дальнейшее увеличение предложения малины ремонтантных сортов от местных производителей будет способстовать уменьшению цены на малину.

Напомним, что в июне малину в Украине продавали за 1000 грн за килограмм.