В Україні подешевшала малина: скільки зараз коштує ягода

В Україні за останній тиждень стрімко подешевшала малина, яка ще на початку сезону продавалася за захмарними цінами. Зараз садівники просять за кілограм ягоди від 60 до 120 гривень, а це на 27% менше, ніж минулого тижня.
Про таку тенденцію повідомляє Агротренд.
Широкий ціновий діапазон учасники ринку пояснюють різними якісними характеристиками продукції.
За цінами нижньої межі діапазону в продаж на внутрішньому ринку надходять залишкові партії ягід літніх сортів, які, як правило, нетранспортабельні і не мають попит у представників заморожуючих компаній.
За максимальними цінами сьогодні в продаж надходять більш об'ємні партії малини ремонтантних сортів, до збирання яких активно приступили в господарствах північних і західних областей країни.
Помітне зниження цін на ягоди учасники ринку пов'язують зі збільшенням пропозиції малини на ринку в цілому.
Своєю чергою, місцеві виробники відзначають дуже стриманий попит на великі партії малини з боку переробників, тому що нинішній рівень цін залишається для них дуже високим.
Навіть, незважаючи на останнє зниження відпускних цін на малину, реалізація основних обсягів ягід на цей момент в Україні здійснюється в середньому на 26% дорожче, ніж за аналогічний період минулого року.
Економічні експерти повідомляють, що подальше збільшення пропозиції малини ремонтантних сортів від місцевих виробників сприятиме зменшенню ціни на малину.
Нагадаємо, що ще в червні цього року малину в Україні продавали по 1000 грн за кілограм.
Нагадаємо, що Клопотенко розповів, як правильно запастися малиною на зиму.
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