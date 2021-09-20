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В Україні подешевшав овоч з борщового набору: скільки зараз коштує

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Понеділок 20 вересня 2021 13:18
В Україні подешевшав овоч з борщового набору: скільки зараз коштує Фото: в Україні подешевшав буряк (freepic.com)
Автор: Людмила Жукова

Буряк в Україні знизився в ціні. Популярний овоч з борщового набору варто запасти зараз, адже скоро прогнозують його подорожчання.

Про це повідомляє "Сьогодні".

Скільки зараз коштує овоч

З початку тижня овоч подешевшав на закупівлі і на прилавках на 2-3 гривні. Буряк добре зимує, тому економісти рекомендують робити запаси вже зараз. Зараз ціна цього продукту стартує від 10 гривень за кілограм.

Коли подорожчає буряк

Агроексперти кажуть, здешевлення буряків - це явище сезонне. Зараз фермери зібрали новий урожай і його багато, але тільки прийдуть морози, овоч знову виросте в ціні, правда не суттєво на 1-1,5 гривні.

За словами продавців, попит на овоч є, купують кілограмами і мішками.

У чому користь буряка

Регулярне вживання буряка зміцнює імунітет, а також знижує ризик захворювань нервової та опорно-рухової систем і допомагає зниженню маси тіла. Один з овочів, корисних для схуднення - це буряк. У ній мало калорій, а смакові цінності - приголомшливі.

Як ми раніше писали, в Україні різко впала вартість на тепличні огірки.

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