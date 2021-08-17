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В Украине подешевеет подсолнечное масло: когда ждать падения цены

Автор: Людмила Жукова

Подсолнечное масло "социальных" сортов должно подешеветь уже к концу августа.

Об этом сообщается на официальном сайте Министерства экономики Украины.

В июле внутренний рынок с отставанием среагировал на мировые тенденции. Индекс продовольственных цен FAO на масле в конце прошлого месяца снизился на 10%. Но вместо этого стоимость подсолнечного масла в Украине оставалась стабильной. По данным Госстата на 13 августа она снизилась всего на 1,3% по сравнению с началом месяца.

Минэкономики отмечает, что индекс FAO нуждается в корректировке, поскольку базируется на пяти масличных культурах и высокий удельный вес там составляет пальмовое масло. Но несмотря на это существуют возможности для снижения стоимости этого социального для Украины продукта.

На совещании с представителями масличного рынка и центральными органами исполнительной власти обсуждались меры, которые позволят значительно снизить стоимость “социальных” сортов растительного масла до конца августа.

Напомним, что хотя Украина и является экспортером почти 50% подсолнечного масла на мировом рынке, с начала года продукт в нашей стране подорожал приблизительно на 60%.

Чем полезно подсолнечное масло

Благодаря высокому содержанию олеиновой кислоты (15-75% состава) подсолнечному маслу приписывают гипохолестеринемический эффект – то есть продукт способен снижать уровень холестерина в крови. Кроме того, оно улучшает пищеварение и нормализует обмен веществ, поддерживает иммунитет.

Как мы ранее писали, цены на ключевой продукт в Украине скоро упадут.

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