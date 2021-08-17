RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

В Україні подешевшає соняшникова олія: коли чекати падіння ціни

Автор: Людмила Жукова

Соняшникова олія "соціальних" сортів має подешевшати вже до кінця серпня.

Про це повідомляють на офіційному сайті Міністерства економіки України.

У липні внутрішній ринок з відставанням зреагував на світові тенденції. Індекс продовольчих цін FAO на маслі в кінці минулого місяця знизився на 10%. Але замість цього вартість соняшникової олії в Україні залишалася стабільною. За даними Держстату на 13 серпня вона знизилася всього на 1,3% в порівнянні з початком місяця.

Мінекономіки зазначає, що індекс FAO потребує коригування, оскільки базується на п'яти олійних культурах і високу питому вагу там становить пальмова олія. Але попри це існують можливості для зниження вартості цього соціального для України продукту.

На нараді з представниками олійного ринку та центральними органами виконавчої влади обговорювалися заходи, які дозволять значно знизити вартість "соціальних" сортів рослинної олії до кінця серпня.

Нагадаємо, що хоча Україна і є експортером майже 50% соняшникової олії на світовому ринку, з початку року продукт в нашій країні подорожчав приблизно на 60%.

Чим корисна соняшникова олія

Завдяки високому вмісту олеїнової кислоти (15-75% складу) соняшниковій олії приписують гіпохолестеринемічний ефект – тобто продукт здатний знижувати рівень холестерину в крові. Крім того, вона покращує травлення і нормалізує обмін речовин, підтримує імунітет.

Як ми раніше писали, ціни на ключовий продукт в Україні скоро впадуть.

Читайте РБК-Україна в Google News
Ціни на продукти