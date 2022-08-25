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В Украине планируют изменить продолжительность получения высшего образования: что предлагают

Фото: в МОН Украины планируют изменить срок получения высшего образования (freepik.com)
Автор: Владимир Костырин

В Украине хотят позволить завершить образовательные программы получателям высшего образования по нефиксированной продолжительности. Подобное новшество намерено инициировать министерство образования и науки.

Об этом говорится в проекте "Плана восстановления Украины (образование и наука)", что был презентован министерством.

Так, уже в этом учебном году, до декабря 2022-го, хотят внести изменения в законодательство о высшем образовании, которые позволяют завершение образовательных программ за не фиксированной длительностью, но о введении гибкой продолжительности:

  • бакалавриат от 3 до 6 лет,
  • магистратура от 1 до 4 лет.

В МОН рассчитывают, что это будет способствовать доверию граждан, государства и бизнеса к образовательной, научной, инновационной деятельности высшего образования.

Также в Плане указывается, что переход на 3-летний бакалавриат и 2-летнюю магистратуру будет способствовать уменьшению среднего возраста выхода на рынок труда специалистов с высшим образованием

В министерстве предлагают гражданам присылать свои замечания и предложения к проекту Плана восстановления Украины до 3 сентября, сделать это можно по электронному адресу strat.directorat@gmail.com по форме или предоставлять путем заполнения гугл формы.

Такие предложения в МОН обещают рассмотреть при доработке проекта.

Напомним, ранее старший научный сотрудник Института математики НАНУ рассказала нам, на кого лучше учиться сегодня в Украине.

А также перед этим мы писали про 10 самых популярных украинских вузов, куда абитуриенты подали больше всего заявлений.

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