В Украине планируют изменить продолжительность получения высшего образования: что предлагают

Так, уже в этом учебном году, до декабря 2022-го, хотят внести изменения в законодательство о высшем образовании, которые позволяют завершение образовательных программ за не фиксированной длительностью, но о введении гибкой продолжительности:

бакалавриат от 3 до 6 лет,

магистратура от 1 до 4 лет.

В МОН рассчитывают, что это будет способствовать доверию граждан, государства и бизнеса к образовательной, научной, инновационной деятельности высшего образования.

Также в Плане указывается, что переход на 3-летний бакалавриат и 2-летнюю магистратуру будет способствовать уменьшению среднего возраста выхода на рынок труда специалистов с высшим образованием

В министерстве предлагают гражданам присылать свои замечания и предложения к проекту Плана восстановления Украины до 3 сентября, сделать это можно по электронному адресу strat.directorat@gmail.com по форме или предоставлять путем заполнения гугл формы.

Такие предложения в МОН обещают рассмотреть при доработке проекта.