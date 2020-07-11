В Україні "піраміди" виводять в РФ мільйони доларів: вкладники під ударом

Фінансова піраміда (ілюстративне фото: pixabay.com)

В Україні розслідують діяльність російських фінансових пірамід

В Україні працюють російські фінансові піраміди Carat Jewelry House ("Русский Ювелирный Дом") та My Golden Web (Золота мережа), які нібито торгують в інтернеті ювелірними прикрасами і пропонують клієнтам неймовірно великі "кешбеки", що виходять за рамки можливого для добросовісної роздрібної мережі.

Правоохоронці розслідують діяльність цих сумнівних фінансових організацій на предмет законності дій компаній, а також виявлення їх можливих зв'язків з російським криміналітетом. Про це пише "Взгляд" із посиланням на джерела в СБУ та Фіскальній службі.

Обидві організації зареєстровані в РФ і завіряють своїх клієнтів, що працюють в Україні легально.

Carat Jewelry House на своєму сайті вказує заводи постачальники ювелірних виробів, однак ті заперечують факт співпраці з цією компанією.

"Піраміди" ведуть рекламні кампанії, спрямовані конкретно на український ринок, і отримують від клієнтів мільйони доларів, які виводять в РФ.

"Вкладників вже опитують. Виявлені ті, хто заманював в піраміду інших: брехав про величину виплат, створював неправдиву картину вигідності інвестування. Також з'ясовують, хто отримав від сумнівних організацій виплати і в якому розмірі, чи платилися з них податки. Цей процес продовжується і поки далекий від завершення", - йдеться в матеріалі.

Наразі невідомо, чи всі інвестори отримували виплати і в яких обсягах. До того ж одна з організацій, як повідомляється, вже припинила виплати.

"У багатьох опитаних - "рядових інвесторів" прибутку ще немає, але проблеми вже є. І буде ще більше, якщо підтвердиться шахрайський характер діяльності компаній та їх зв'язок зі злочинними групами", - вказується в матеріалі.

Раніше ми писали про те, що в Україні з'явилася нова "піраміда", в якій обіцяють вкладникам швидкий дохід.

Як повідомлялося, в Україні завалилася піраміда B2B Jewerly і вкладники вимагають повернути гроші.