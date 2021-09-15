Когда в Украине переводят часы на зимнее время: дата и условия

Почему мы переводим часы дважды в год

Перевод часов на летнее и зимнее время в Украине утвердили в 1981 году. Изначально суть процедуры была проста – экономия электроэнергии. Осенью стрелки переводили на час назад, на зимнее время. Весной – на час вперед, на летнее время.

Почему перевод часов особого смысла не имеет

Со временем практика перевода часов показала, что экономия электроэнергии составляет в среднем 1-3%. И многие страны начали отказываться от перехода на летнее или зимнее время. Тем более, что перевод времени негативно влияет на самочувствие людей и многим приходиться адаптировать по несколько недель к новому графику. Как утверждают ученые, перевод часов может вызвать инфаркт, депрессию и привести к медицинским ошибкам.

В Украине перевод часов пытались законодательно отменить уже несколько раз, но все попытки оказались неудачными. Последняя попытка была весной 2021 года. Верховная Рада приняла законопроект №4201 ("Об отчислении времени в Украине") в марте только в первом чтении.

В данном законопроекте предлагается установить и закрепить по всей территории Украины единое киевское время и отказаться от дальнейшего сезонного перевода стрелок часов. Утвердить во втором чтении депутаты так и не смогли, и отправили закон на доработку.

Ежегодно после перевода часов возникает путаница, так как не все люди успевают отреагировать и подстроиться. Ошибки часто связаны с назначенными встречами и транспортом.

А как в других странах

В мире 239 стран и только 78 из них используют летнее время. Некоторые страны пытались установить перевод на летнее и зимнее время, но все попытки провалились. К примеру, большая часть Латинской Америки находится в экваториальном поясе и у них нет серьезных отличий в длительности дня.

В Европе запланировали завершить перевод часов в 2021 году. Страны, которые хотели остаться в зимнем времени должны были это сделать последний раз в октябре, а страны, которые предпочитают летнее – должны были перевести стрелки последний раз в марте 2021. Но из-за пандемии этот эксперимент временно отложили.