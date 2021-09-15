Коли в Україні переводять годинники на зимовий час: дата та умови

Чому ми переводимо годинник двічі на рік

Переведення годинників на літній і зимовий час в Україні затвердили в 1981 році. Спочатку суть процедури була проста - економія електроенергії. Восени стрілки переводили на годину назад, на зимовий час. Навесні - на годину вперед, на літній час.

Чому переведення годинників особливого сенсу не має

Згодом практика переведення годинників показала, що економія електроенергії становить в середньому 1-3%. І багато країн почали відмовлятися від переходу на літній або зимовий час. Тим більше, що переведення часу негативно впливає на самопочуття людей і багатьом доводиться адаптувати по кілька тижнів до нового графіку. Як стверджують вчені, переведення годинників може викликати інфаркт, депресію і привести до медичних помилок.

В Україні переведення годинників намагалися законодавчо скасувати вже кілька разів, але всі спроби виявилися невдалими. Остання спроба була навесні 2021 року. Верховна Рада прийняла законопроєкт № 4201 ("про відрахування часу в Україні") в березні тільки в першому читанні.

У даному законопроєкті пропонується встановити та закріпити по всій території України єдиний Київський час і відмовитися від подальшого сезонного переведення стрілок годинника. Затвердити у другому читанні депутати так і не змогли, і відправили закон на доопрацювання.

Щорічно після переведення годинників виникає плутанина, оскільки не всі люди встигають відреагувати та підлаштуватися. Помилки часто пов'язані з призначеними зустрічами та транспортом.

А як в інших країнах

У світі 239 країн і тільки 78 з них використовують літній час. Деякі країни намагалися встановити переведення на літній і зимовий час, але всі спроби провалилися. Наприклад, велика частина Латинської Америки знаходиться в екваторіальному поясі й у них немає серйозних відмінностей в тривалості дня.

У Європі запланували завершити переведення годинників у 2021 році. Країни, які хотіли залишитися в зимовому часі повинні були це зробити останній раз в жовтні, а країни, які віддають перевагу літньому – повинні були перевести стрілки останній раз в березні 2021. Але через пандемію цей експеримент тимчасово відклали.