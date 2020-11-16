В Украине перестанут назначать соцпомощь без стажа: закон начнет работать совсем скоро

До конца 2020 года те 60-летние граждане Украины, которые не заработали необходимый стаж для получения пенсии, все еще смогут претендовать на социальные выплаты. При этом в следующем году планируется прекратить выплачивать пенсии тем, кто недобрал определенное количество лет работы.

Такое решение было принято постановлением Кабинета министров №1098. Документ был принят еще в 2017 году вместе с пенсионной реформой, чтобы более мягко внедрить правила.

Согласно документу, правом на социальную пенсию обладают те, кому не хватает стажа, однако касается это не всех. Так, чтобы в 2021-м году начать получать пенсию, необходимо в возрасте 60 лет иметь не менее 27 лет стажа. В случае, если гражданин страны набрал от 17 до 27 лет, ему придется работать до 63 лет. Если от 15 до 17 – 65 лет.

Если у вас есть 15 лет стажа, но его не хватает, чтобы с 60-ти получать пенсию, вы имеете право на социальную выплату. При этом стоит отметить, что такие выплату будут назначать только до января 2021-го. После этого украинцы без стажа рискуют вовсе оказаться без соцпомощи.

Размер социальной пенсии согласно законодательству, должен компенсировать разницу между доходами и прожиточным минимумом для нетрудоспособных. Сейчас эта сумма составляет 1712 гривен. Если бюджет вашей семьи не покрывает указанную цифру, то разницу покроют из бюджета. Если же вообще нет заработка, то государство будет выплачивать полный прожиточный минимум.

При этом власти обозначили, кто точно не может претендовать на социальные выплаты. При наличии второго автомобиля или мотоцикла, а также наличии жилплощади более 21 квадратного метра на человека плюс 10,5 "квадратов" на семью, деньги платить не будут.

Напомним, что с 2021 года в Украине хотят ввести две параллельные накопительные пенсионные системы. Одна - для всех потенциальных пенсионеров, вторая - для тех, кто имеет право на льготную пенсию.

Также мы писали о том, что некоторых пенсионеров оставят без дополнительных выплат.