В Україні перестануть призначати соцдопомогу без стажу: закон почне працювати зовсім скоро

До кінця 2020 року ті 60-річні громадяни України, які не заробили необхідний стаж для отримання пенсії, все ще зможуть претендувати на соціальні виплати. При цьому в наступному році планується припинити виплачувати пенсії тим, хто недобрав певну кількість років роботи.

Таке рішення було прийнято постановою Кабінету міністрів №1098. Документ було підписано ще у 2017 році разом з пенсійною реформою, щоб більш м'яко впровадити правила.

Згідно з документом, право на соціальну пенсію мають ті, кому не вистачає стажу, проте це стосується не всіх. Так, щоб у 2021-му році почати отримувати пенсію, необхідно у віці 60 років мати не менше 27 років стажу. У разі, якщо громадянин країни набрав від 17 до 27 років, йому доведеться працювати до 63 років. Якщо від 15 до 17 – 65 років.

Якщо у вас є 15 років стажу, але його не вистачає, щоб з 60-ти отримувати пенсію, ви маєте право на соціальну виплату. При цьому варто зазначити, що такі виплату будуть призначати тільки до січня 2021-го. Після цього українці без стажу ризикують виявитися зовсім без соцдопомоги.

Розмір соціальної пенсії відповідно до законодавства, повинен компенсувати різницю між доходами та прожитковим мінімумом для непрацездатних. Зараз ця сума становить 1712 гривень. Якщо бюджет вашої родини не покриває зазначену цифру, то різницю покриють з бюджету. Якщо ж взагалі немає заробітку, то держава буде виплачувати повний прожитковий мінімум.

При цьому влада визначила, хто точно не може претендувати на соціальні виплати. При наявності другого автомобіля або мотоцикла, а також наявності житлової площі понад 21 квадратний метр на людину плюс 10,5 "квадратів" на сім'ю, гроші платити не будуть.

Нагадаємо, що з 2021 року в Україні хочуть ввести дві паралельні накопичувальні пенсійні системи. Одна - для всіх потенційних пенсіонерів, друга - для тих, хто має право на пільгову пенсію.

Також ми писали про те, що деяких пенсіонерів залишать без додаткових виплат.