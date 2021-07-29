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В Украине перенесли популярный праздник: когда будем отмечать

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Четверг 29 июля 2021 19:32
В Украине перенесли популярный праздник: когда будем отмечать Фото: в Украине перенесли праздник (freepik.com)
Автор: Роман Мирончук

День молодежи в Украине с 2022 года будет отмечаться 12 августа. Президент Владимир Зеленский подписал сегодня соответствующий указ, который вступит в силу 1 января 2022 года.

Об этом сообщает Офис президента.

Отметим, что ранее День молодежи в Украине отмечали в последнее воскресенье июня. Праздник начали праздновать с 1994 года по указу президента Леонида Кучмы.

Почему перенесли

Дело в том, что 12 августа отмечается Международный день молодежи. Он был провозглашен в 1999 году Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций. Таким образом украинцы будут праздновать со всем миром.

Цель праздника

Международный день молодежи напоминает молодым людям о их роли в развитии мира. В этот день также привлекают внимание к актуальным проблемам молодежи.

Как отмечают

Обычно в этот день устраивают различные концерты, фестивали, квесты и спортивные мероприятия.

Кто считается молодежью

Возрастные рамки, которые относят человека к молодежи, в разных странах отличаются. В Украине молодыми людьми считаются люди в возрасте от 14 до 35 лет. Во многих европейских странах - это люди от 14 до 29 лет.

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