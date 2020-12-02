В Украине отсрочку от армии получит еще одна категория граждан

Верховная Рада отсрочила призыв на военную службу для сотрудников Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. За данное решение проголосовали 282 народных депутатов.

Согласно принятому закону, спасатели и начальствующий состав службы освобождены от призыва на срочную военную службу на время их работы в ГСЧС наряду с педагогами, медиками, священниками, полицейскими и т.п. Об этом сообщает "Я и Закон".

Авторы законопроекта считают, что это позволит ГСЧС качественно выполнять задачи по назначению в мирное время и в особый период, а также в случае введения чрезвычайного положения и проведения целевой мобилизации.

Напомним, главнокомандующий ВСУ генерал-полковник Руслан Хомчак заявил, что в Украине хотят отменить призыв на военную службу в ряды ВСУ. Такие планы в перспективе при условии должной подготовки резерва. В частности, когда граждане выучат элементы тактической медицины и получат хотя бы минимальные навыки для обороны.

При этом на создание такой системы потребуется время и значительное количество средств. Также нужна будет подготовка кадров, начиная от обычных гражданских лиц и до глав общин и руководства государства.

Ранее мы писали о том, кого и как будут забирать в армию в осенний призыв, который закончится 31 декабря.