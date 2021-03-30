В Украине отремонтировали еще один стадион: как он выглядит до и после реконструкции

В Житомире закончили ремонт стадиона "Полесье" и уже успели провести на нем первый футбольный матч. Последний раз игроки выходили на поле еще в далеком 2004 году.

Общая стоимость ремонта стадиона обошлась городу в 167 миллионов гривен.

"Нам удалось сделать то, во что многие не верили, и наконец ввести в эксплуатацию этот стадион, а также еще 5 новых спортивных объектов, которые были построены в прошлом году в рамках программы Президента "Большая стройка" на Житомирщине", – рассказал по поводу открытия стадиона "Полесье" глава Житомирской ОГА Виталий Бунечко.

На стадионе "Полесье" житомирские "полесские волки" уже сыграли матч 18 тура Первой лиги. Последний раз игра на стадионе проводилась в 2004 году. За это время клуб успел получить новое поколение болельщиков, которые теперь смогут болеть за Полесье на его домашней арене.

Всего в 2021 году в Украине планируется реконструировать и построить 80 стадионов и 29 бассейнов. Об этом недавно рассказывал заместитель главы Офиса Президента, координатор программы "Большая стройка" Кирилл Тимошенко.

Так выглядел стадион до реконструкции (фото: wikimapia.org)