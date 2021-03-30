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В Україні відремонтували ще один стадіон: як він виглядає до і після реконструкції

Новость на русском → Житомир, Вівторок 30 березня 2021 11:40
В Україні відремонтували ще один стадіон: як він виглядає до і після реконструкції У Житомирі відремонтували стадіон "Полісся" (Колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

У Житомирі закінчили ремонт стадіону "Полісся" і вже встигли провести на ньому перший футбольний матч. Останній раз гравці виходили на поле ще в далекому 2004 році.

Про це повідомляє видання "Сегодня".

Загальна вартість ремонту стадіону обійшлася місту в 167 мільйонів гривень.

"Нам вдалося зробити те, у що багато хто не вірив, і нарешті ввести в експлуатацію цей стадіон, а також ще 5 нових спортивних об'єктів, які були побудовані в минулому році у рамках програми Президента "Велике будівництво" на Житомирщині", – розповів з приводу відкриття стадіону "Полісся" голова Житомирської ОДА Віталій Бунечко.

На стадіоні "Полісся" житомирські "поліські вовки" вже зіграли матч 18 туру Першої ліги. Останній раз гра на стадіоні проводилася в 2004 році. За цей час клуб встиг отримати нове покоління вболівальників, які тепер зможуть вболівати за Полісся на домашній арені.

Всього у 2021 році в Україні планується реконструювати і збудувати 80 стадіонів та 29 басейнів. Про це нещодавно розповідав заступник голови Офісу Президента, координатор програми "Велике будівництво" Кирило Тимошенко.

В Україні відремонтували ще один стадіон: як він виглядає до і після реконструкції

В Україні відремонтували ще один стадіон: як він виглядає до і після реконструкції

Так виглядав стадіон до реконструкції (фото: wikimapia.org)

В Україні відремонтували ще один стадіон: як він виглядає до і після реконструкціїТак виглядає стадіон зараз (фото: segodnya.ua)

Як ми раніше повідомляли, один з найдорожчих стадіонів України хочуть назвати на честь Бандери.

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