В Украине отменили трудовые книжки: как будут начислять пенсию

По его словам, по желанию бумажную трудовую книжку можно будет все равно хранить.

Где можно найти электронную книгу?

На сайте Пенсионного фонда;

Также задать вопросы можно по телефону 0800503753, 044281 08 70, 044 281 08 71:

С помощью программы "Пенсионный фонд";

Можно обратиться в ближайшее отделение Пенсионного фонда.

Как это повлияет на назначение пенсий?

Электронная трудовая книжка дает возможность получить пенсию автоматически, теперь не придется лично обращаться в Пенсионный фонд.

Как рассказал глава ПФУ, это нововведение облегчит жизнь будущим пенсионерам. Электронные трудовая книжка даст возможность в случае достижения человеком пенсионного возраста назначить ему пенсию автоматически.

Если человек хочет выйти на пенсию раньше?

выходить на пенсию можно и позже (тогда выплата будет больше), но для этого нужно обратиться в ПФУ;

также если бумажная трудовая книжка в течение трех месяцев не предоставляется для оцифровки, будет считаться, что украинец хочет выйти на пенсию позже;

если не сообщить ничего, но уже есть электронная цифровая со всей информацией, пенсию назначат автоматически.

Как добавил Капинус, в любом случае человек может обращаться в органы ПФУ, чтобы получить ответы на все вопросы.

Какая пенсия в Украине?

В среднем, женщины получают пенсии на 30% меньше, чем мужчины. По состоянию на 1 апреля 2021 года средний размер пенсии в Украине составил 3700 гривен, при этом наибольшую пенсию получают бывшие судьи - 77 тыс. грн.