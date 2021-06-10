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Закон об электронных трудовых книжках в Украине вступил в силу: что это значит

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Украина, Четверг 10 июня 2021 10:28
Закон об электронных трудовых книжках в Украине вступил в силу: что это значит Фото: закон об электронных трудовых книжках в Украине вступил в силу (Виталий Носач / РБК-Украина
Автор: Мария Кучерявец

Сегодня, 10 июня в Украине вступает в силу закон об электронных трудовых книжках. Согласно которому вводится учет трудовой деятельности не в бумажной, а в электронной форме.

Об этом сообщает пресс-служба Пенсионного фонда Украины.

"10 июня 2021 вступает в силу Закон Украины от 5 февраля 2021 № 1217-IX "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно учета трудовой деятельности работника в электронной форме",- говорится в сообщении.

Отмечается, что ведомство в течение пяти лет должно включить в реестр застрахованных лиц Государственного реестра общеобязательного государственного социального страхования отсутствующие данные о трудовой деятельности работников на основании сведений, предоставленных страхователями.

В ПФУ добавляют, что при наличии полной информации в реестре застрахованных лиц о всех периодах трудовой деятельности лица, пенсию по возрасту будут назначать автоматически (без обращения лица) со дня, следующего за днем ​​достижения пенсионного возраста.

В то же время уточняется, что по желанию лицо может получать пенсию с более позднего возраста.

Напомним, что этот закон Верховная Рада во втором чтении одобрила в начале февраля.

Стоит отметить, что правительство должно будет ежегодно, начиная с текущего года, информировать Верховную Раду о состоянии выполнения документа.

В течение 5 лет украинцы смогут использовать как бумажную трудовую книжку, так и электронную форму уже имеющихся или внесенных сведений о трудовой деятельности.

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