Закон об электронных трудовых книжках в Украине вступил в силу: что это значит
Сегодня, 10 июня в Украине вступает в силу закон об электронных трудовых книжках. Согласно которому вводится учет трудовой деятельности не в бумажной, а в электронной форме.
Об этом сообщает пресс-служба Пенсионного фонда Украины.
"10 июня 2021 вступает в силу Закон Украины от 5 февраля 2021 № 1217-IX "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно учета трудовой деятельности работника в электронной форме",- говорится в сообщении.
Отмечается, что ведомство в течение пяти лет должно включить в реестр застрахованных лиц Государственного реестра общеобязательного государственного социального страхования отсутствующие данные о трудовой деятельности работников на основании сведений, предоставленных страхователями.
В ПФУ добавляют, что при наличии полной информации в реестре застрахованных лиц о всех периодах трудовой деятельности лица, пенсию по возрасту будут назначать автоматически (без обращения лица) со дня, следующего за днем достижения пенсионного возраста.
В то же время уточняется, что по желанию лицо может получать пенсию с более позднего возраста.
Напомним, что этот закон Верховная Рада во втором чтении одобрила в начале февраля.
Стоит отметить, что правительство должно будет ежегодно, начиная с текущего года, информировать Верховную Раду о состоянии выполнения документа.
В течение 5 лет украинцы смогут использовать как бумажную трудовую книжку, так и электронную форму уже имеющихся или внесенных сведений о трудовой деятельности.