В Украине отменили трудовые книжки: как будут начислять пенсию

10 июня в Украине вступал в силу закон об электронные трудовые книжки. В результате назначать пенсии будут автоматически, а свой стаж можно будет посмотреть на сайте Пенсионного фонда (ПФУ).

По его словам, по желанию бумажную трудовую книжку можно будет все равно хранить.

Где можно найти электронную книгу?

На сайте Пенсионного фонда;

Также задать вопросы можно по телефону 0800503753, 044281 08 70, 044 281 08 71:

С помощью программы "Пенсионный фонд";

Можно обратиться в ближайшее отделение Пенсионного фонда.

Как это повлияет на назначение пенсий?

Электронная трудовая книжка дает возможность получить пенсию автоматически, теперь не придется лично обращаться в Пенсионный фонд.

Как рассказал глава ПФУ, это нововведение облегчит жизнь будущим пенсионерам. Электронные трудовая книжка даст возможность в случае достижения человеком пенсионного возраста назначить ему пенсию автоматически.

Если человек хочет выйти на пенсию раньше?

выходить на пенсию можно и позже (тогда выплата будет больше), но для этого нужно обратиться в ПФУ;

также если бумажная трудовая книжка в течение трех месяцев не предоставляется для оцифровки, будет считаться, что украинец хочет выйти на пенсию позже;

если не сообщить ничего, но уже есть электронная цифровая со всей информацией, пенсию назначат автоматически.

Как добавил Капинус, в любом случае человек может обращаться в органы ПФУ, чтобы получить ответы на все вопросы.

Какая пенсия в Украине?

В среднем, женщины получают пенсии на 30% меньше, чем мужчины. По состоянию на 1 апреля 2021 года средний размер пенсии в Украине составил 3700 гривен, при этом наибольшую пенсию получают бывшие судьи - 77 тыс. грн.