В Україні скасували трудові книжки: як нараховуватимуть пенсію

10 червня в Україні набував чинності закон про електронні трудові книжки. В результаті призначати пенсії будуть автоматично, а свій стаж можна буде подивитися на сайті Пенсійного фонду (ПФУ).

Про це "Пенсійному кур'єру" розповів глава правління Пенсійного фонду Євген Капінус.

За його словами, за бажанням паперову трудову книжку можна буде все одно зберігати.

Де можна знайти електронну книжку?

На сайті Пенсійного фонду;

Також поставити запитання можна за телефоном 0800503753, 044281 08 70, 044 281 08 71:

За допомогою програми "Пенсійний фонд";

Можна звернутися до найближчого відділення Пенсійного фонду.

Як це вплине на призначення пенсій?

Електронна трудова книжка дає можливість отримати пенсію автоматично, тепер не доведеться особисто звертатися до Пенсійного фонду.

Як розповів глава ПФУ, це нововведення полегшить життя майбутнім пенсіонерам. Електронні трудова книжка дасть можливість у разі досягнення людиною пенсійного віку призначити їй пенсію автоматично.

Якщо людина хоче вийти на пенсію раніше?

виходити на пенсію можна і пізніше (тоді виплата буде більшою), але для цього потрібно звернутися в ПФУ;

також якщо паперова трудова книжка протягом трьох місяців не надається для оцифрування, буде вважатися, що українець хоче вийти на пенсію пізніше;

якщо не повідомити нічого, але вже є електронна цифрова з усією інформацією, пенсію призначать автоматично.

Як додав Капінус, у будь-якому випадку людина може звертатися до органів ПФУ, аби отримати відповіді на всі запитання.

Яка пенсія в Україні?

В середньому, жінки отримують пенсії на 30% менші, ніж чоловіки. Станом на 1 квітня 2021 року середній розмір пенсії в Україні склав 3700 гривень, при цьому найбільшу пенсію отримують колишні судді - 77 тис. грн.