В Украине отменили книги жалоб: куда теперь обращаться потребителям

В Украине отменили требование об обязательном ведении Книги отзывов и предложений - их функции заменили социальные сети, колл-центры и различные средства обратной электронной связи. Однако юридической силы в вопросе защиты прав потребителей такой метод не имеет.

Если в компании или магазине не реагируют на жалобы и упорно не замечают возмущенные комментарии потребителей, нужно от руки писать заявление на имя администратора или владельца заведения. Об этом передает ТСН.

Информация и образец таких обращений должны быть в уголке потребителя.

Часто предприятия оперативно реагируют на критику потребителями предоставляемых услуг и товаров в сетях и интернет-площадках, ведь такие сообщения видят все, и это плохая реклама. Однако иногда добиться возврата денег или обмена бракованных товаров не просто.

Согласно законодательству, граждане могут жаловаться в орган контроля. Например, в Госпродпотребслужбу, или позвонить на "горячую линию", оставить онлайн-сообщение.

Такой способ более действенный и имеет определенное преимущество для потребителя.

Кроме того, он чреват для "глухих" компаний определенными санкциями, ведь подобное обращение станет основанием для проведения проверки предприятия.

Тут важно отметить, что при наличии жалоб граждан государственные контролеры вправе игнорировать действующий сейчас мораторий на проверку бизнеса.

Напомним, что в Украине окончательно отменили бумажную Книгу отзывов и предложений 6 октября, хотя соответствующее решение правительство приняло еще в марте 2019-го.

Между тем, в Украине разрабатывается онлайн-платформа для жалоб потребителей, и сейчас готовятся четыре масштабных проекта по цифровизации.