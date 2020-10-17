В Україні скасували книги скарг: куди тепер звертатися споживачам

В Україні скасували вимогу про обов'язкове ведення Книги відгуків та пропозицій - їх функції замінили соціальні мережі, колл-центри та різні засоби зворотного електронного зв'язку. Однак юридичної сили у питанні захисту прав споживачів такий метод не має.

Якщо в компанії чи магазині не реагують на скарги та вперто не помічають обурені коментарі споживачів, потрібно від руки писати заяву на ім'я адміністратора або власника закладу. Про це передає ТСН.

Інформація та зразок таких звернень повинні бути в куточку споживача.

Часто підприємства оперативно реагують на критику споживачів щодо наданих послуг і товарів у мережах та інтернет-майданчиках, адже такі повідомлення бачать всі, і це погана реклама. Однак іноді домогтися повернення грошей або обміну бракованих товарів не просто.

Відповідно до законодавства, громадяни можуть скаржитися до органу контролю. Наприклад, до Держспоживслужби, або подзвонити на "гарячу лінію", залишити онлайн-повідомлення.

Такий спосіб більш дієвий і має певну перевагу для споживача.

Крім того, він небезпечний для "глухих" компаній через певні санкції, адже подібне звернення стане підставою для проведення перевірки підприємства.

Тут важливо зауважити, що за наявності скарг громадян державні контролери мають право ігнорувати діючий мораторій на перевірку бізнесу.

Нагадаємо, що в Україні остаточно скасували паперову Книгу відгуків та пропозицій 6 жовтня, хоча відповідне рішення уряд ухвалив ще у березні 2019-го.

Між тим, в Україні розробляється онлайн-платформа для скарг споживачів, і зараз готуються чотири масштабні проекти з цифровізації.