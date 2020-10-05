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В Украине разрабатывают онлайн-платформу для жалоб потребителей

Украина, Понедельник 05 октября 2020 16:44
В Украине разрабатывают онлайн-платформу для жалоб потребителей
Фото: торговля (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

В Государственной службе по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей готовятся четыре масштабных проекта по цифровизации. В частности, речь идет о разработке онлайн-платформы для представления и отслеживания жалоб потребителей.

Об этом сообщает правительственный портал.

Среди других проектов - оцифровка электронного реестра мощностей операторов рынка, введение электронных ветеринарных сертификатов, цифровизация фитосанитарных услуг процессов.

"Разработка онлайн-платформы для представления и отслеживания жалоб потребителей. Этот инструмент позволит потребителям оперативно подавать обращения и получать информацию об их рассмотрении, а Госпродпотребслужбе - оцифровать и значительно повысить эффективность процессов работы с обращениями и жалобами потребителей", - указано в сообщении.

Напомним, в конце августа премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время встречи с представителями бизнеса заявил, что в правительстве отказались от идеи реорганизации Госпродпотребслужбы. В то же время в Украине появится новый отдельный санитарно-эпидемический орган.

Как писало РБК-Украина, ранее главный санитарный врач Виктор Ляшко анонсировал проведение реорганизации Госпродпотребслужбы с предоставлением ей дополнительных функций.

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Новости Украины Общество потребителиГоспродпотребслужба
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