В Украине открыли первое уголовное дело за нарушение карантина: подробности

Карантин в Украине из-за коронавируса был введен с 12 марта до 3 апреля, и правительство распорядилось в целях предотвращения распространения COVID-19 закрыть все учебные заведения в стране, независимо от формы собственности и сферы управления. Тем не менее, в Харькове проигнорировали ограничения, в связи с чем прокуратура области возбудила уголовное дело в отношении местных чиновников.

Как объяснил отказ мэр Харькова Геннадий Кернес, в школах уровень заболеваемости ОРВИ шел на спад, да и родителям будет некуда деть своих детей на время трехнедельного карантина.

Так, 12 марта учебный процесс в школах был продолжен (с отменой многокабинетной системы), и садики остались открыты.

После этого прокуратура начала уголовное производство против чиновников Харьковского горсовета. Досудебное расследование начато по факту нарушения правил борьбы с эпидемиями (ч.1 ст. 325 УК), сообщает "Интерфакс-Украина".

Так, чиновникам в случае доказательства вины "светит" штраф до 100 необлагаемых минимумов доходов граждан, или арест на срок до полугода, или ограничение свободы на срок до 3 лет.

Расследовать данное производство должна полиция.

В тот же день в Харьковской мэрии заявили, что уже с 13 марта в городе будут закрыты все детские сады и школы, согласно карантинным требованиям.

Напомним, что за невыполнение постановления о карантине из-за коронавируса в Украине предусмотрены административные штрафы и уголовная ответственность.

Также мы писали о том, что сотрудники правоохранительных органов теперь наделены правом проводить специальные рейды, чтобы проверить, как украинцы выполняют требования Кабмина по поводу карантина, и нарушителям грозит до 8 лет тюрьмы.