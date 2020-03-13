В Україні відкрили першу кримінальну справу за порушення карантину: подробиці

Карантин в Україні через коронавірус було запроваджено з 12 березня по 3 квітня, і уряд розпорядився в цілях запобігання поширенню COVID-19 закрити всі навчальні заклади в країні, незалежно від форми власності та сфери управління. Тим не менш, у Харкові проігнорували обмеження, у зв'язку з чим прокуратура області порушила кримінальну справу щодо місцевих чиновників.

Як пояснив відмову мер Харкова Геннадій Кернес, у школах рівень захворюваності на ГРВІ пішов на спад, та й батькам не буде куди подіти своїх дітей на час тритижневого карантину.

Так, 12 березня учбовий процес у школах було продовжено (зі скасованою багатокабінетною системою), і садки залишилися відкриті.

Після цього прокуратура розпочала кримінальне провадження стосовно чиновників Харківської міськради. Досудове розслідування розпочато за фактом порушення правил боротьби з епідеміями (ч. 1 ст. 325 КК), повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Так, чиновникам у разі доказу провини "світить" штраф до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або арешт на строк до півроку, або обмеження волі на строк до 3 років.

Розслідувати дане виробництво має поліція.

Того ж дня в Харківській мерії заявили, що вже з 13 березня у місті будуть закриті всі дитячі сади і школи, згідно з карантинними вимогами.

Нагадаємо, що за невиконання постанови про карантин через коронавірус в Україні передбачені адміністративні штрафи та кримінальна відповідальність.

Також ми писали про те, що співробітники правоохоронних органів тепер наділені правом проводити спеціальні рейди, щоб перевірити, як українці виконують вимоги Кабміну з приводу карантину, і порушникам загрожує до 8 років в'язниці.