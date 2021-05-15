В Украине откроют прививочные центры: какой алгоритм работы и кого будут вакцинировать

Главный санитарный врач страны уточнил, что алгоритм работы для прививочных центров уже утвердил оперативный штаб и был разослан областным государственным администрациям.

Где и когда заработают прививочные центры

Ляшко допускает, что они заработают уже со следующих выходных в некоторых крупных городах. В частности, в Киеве и во Львове, так как с ними уже есть предварительная договоренность.

"Понимаем, что сразу прививочные центры не откроются. Потихоньку будем начинать с городов-миллионников. В понедельник-вторник получим первые регионы, которые скажут, что готовы", - отметил замминистра.

Как прививочные центры будут работать

При выборе локаций этих центров, рассказал Ляшко, важна большая площадь. Это может быть Выставочный центр, Дворец спорта, стадион и так далее.

В зависимости от объема этих мест прививочные центры будут открыты на 20-30 человек.

В таких центрах установят несколько манипуляционных столов. Также будут стоять стулья к листу в очередь до и после прививки, во избежания скопления граждан.

Кто сможет получить прививку

"Мы говорим, что у нас будет два прививочных центра. Из листа ожидания людей, которые записались и не в приоритетной группе, на выходных, чтобы вакцинация не проседала, при наличии препаратов их приглашают, например, в субботу на определенное время, прийти", - рассказал заместитель главы Минздрава.

По его словам, через полчаса человеку должны сделать прививку от COVID-19.

Ляшко уточнил, что речь идет о гражданах, которые записались в очередь на вакцинацию через приложение "Дія" и через контакт-центр Минздрава.