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Записавшихся через "Дію" будут прививать от COVID-19 в субботу и воскресенье

Новина українською → Вторник 11 мая 2021 16:10
Записавшихся через "Дію" будут прививать от COVID-19 в субботу и воскресенье Коллаж РБК-Украина: для вакцинации тех, кто записался в очередь в "Дії", выделили отдельные дни
Автор: Владимир Костырин

В Украине решили проводить вакцинацию от коронавируса граждан, которые записались в очередь при помощи мобильного приложения "Дія", в отдельные дни - на выходных.

Об этом 11 мая передали в пресс-службе президента Украины.

Соответствующую инициативу высказал министр здравоохранения Максим Степанов в ходе совещания при участии главы государства при обсуждении вопроса вакцинации от COVID-19 граждан, которые записались на прививки через "Дію".

Такой услугой уже воспользовались более полумиллиона граждан.

В Офисе президента рассказали, что было принято решение о том, что их будут прививать по субботам и воскресеньям.

"Президент поддержал предложение министра здравоохранения по внедрению отдельных дней, а именно - выходных, для вакцинации этих лиц. Их сейчас 532 тысяч", - говорится в публикации.

Также в ОПУ проинформировали о ведении работ по имплементации COVID-паспортов, запустить которые планируют до 1 июля.

Сообщается, что сейчас Украина ожидает европейские образцы, чтобы согласовать с ними собственные документы.

Напомним, ранее глава Минздрава Максим Степанов объяснил, что из себя будет представлять COVID-паспорт.

Также мы писали о том, что перед этим заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко рассказал, нужна ли декларация с врачом для вакцинации от коронавируса.

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