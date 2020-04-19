В Украине откроют онлайн детский сад: как он будет работать

Карантин в Украине из-за коронавируса перевел учеников на дистанционную форму обучения - Всеукраинская школа онлайн начала работу 6 апреля и продолжит до окончания учебного года. А теперь чиновники решили "пристроить" и детей дошкольного возраста.

С маленькими украинцами будут заниматься воспитатели первого онлайн детского садика.

Пока такое новшество стартует только в столице, но инициативу могут вскоре поддержать и в других городах страны.

Как рассказали на сайте Виртуальной платформы эмоциональной поддержки Мониторингового центра КГГА по противодействию COVID-19, детсад-онлайн запустят в понедельник, 20 апреля.

В садик приглашают детей в возрасте от 4 до 6 лет.

"Квалифицированные воспитатели ежедневно будут устраивать три активности по 30 минут каждая", - говорится в сообщении "Освітній Хаб - EduHub.in.ua" на странице в Facebook.

Советник мэра Киева Владимир Бондаренко посоветовал воспользоваться такой возможность обучения для малышей и напомнил, что карантин - не каникулы.

В Киеве будет работать онлайн детский сад (Фото: facebook.com/eduhub.in.ua)

Как сообщалось ранее, Минобразования из-за карантина в Украине просит школы отказаться от выпускных и последних звонков.

Также мы писали о том, что после громкого скандала из-за ошибок учителей на уроках школы онлайн в министерстве приняли решение, как избежать подобных эксцессов впредь.