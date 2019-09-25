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"Помогала" получить инвалидность: раскрыта новая схема мошенничества

STYLERЖизнь    25.09.2019 - 22:47
"Помогала" получить инвалидность: раскрыта новая схема мошенничества
Мошенничество на Волыни: медик требовала деньги за инвалидность (фото: коллаж РБК-Украина)

Врач организовала схему по вымогательству средств с больных людей

Сотрудники СБУ задержали на Волыни заведующую поликлиникой, которая вымогала из людей деньги за то, что "поможет" им получить законную группу инвалидности. Об этом сообщает Служба безопасности Украины на своей странице в Facebook.

Задержанная была председателем врачебной консультативной комиссии и требовала от больных 5-7 тысяч гривен за утверждение медицинских документов и дальнейшее их направления на медико-социальную экспертизу.

Правоохранители отметили, что только в этом году она получила деньги от около 250 украинцев. Мошенница была задержана в своем кабинете во время получения взятки.

Женщине сообщили о подозрении, и в данное время решается вопрос об избрании меры пресечения. Ей грозит наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет.

&quot;Помогала&quot; получить инвалидность: раскрыта новая схема мошенничества

Мошенничество на Волыни: медик требовала деньги за инвалидность (фото: facebook.com/SecurSerUkraine)

Пользователи сети также прокомментировали данную новость.

  • Спасибо что работаете. Но не мелковато для спецслужбы, которая вытягивала Цемаха? Уровень райотдела полиции;
  • Вот бы Баканов или Зеленский эту страницу почитал, куда идут деньги. Это уровень в лучшем случае участкового или ОБЭП районного;
  • Так и вижу, ФБР поймало браконьера в лесах Иллинойса, когда те охотились на уток;
  • Это уровень СБУ?!
  • Спасибо!

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Скриншоты с Facebook

Напомним, что в Украине появились новые преступники, которые специализируются на банковских картах.

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