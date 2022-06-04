В Украине ощутимо посвежеет на выходных: где погода будет портиться

Погода в Украине на выходных, 4 и 5 июня, продемонстрирует переход от тепла и кое-где жары в субботу к некоторому похолоданию в воскресенье. Также в эти дни ожидаются грозовые дожди, вероятен град и порывы до 20 метров в секунду в некоторых регионах.

Об этом говорится в прогнозе синоптиков Укргидрометцентра , а также на сайте Meteoprog .

Ввиду опасных метеорологических явлений в западных областях 4 июня объявлен I уровень опасности ("желтый"). В этих регионах пройдут дожди с грозами, местами будет град, ожидается усиление ветра. На остальной части территории Украины - без осадков и преимущественно солнечно.

А вот 5 июня грозовые дожди накроют практически всю страну.

На выходных погодные условия будут определяться полем повышенного давления, а также малоподвижным атмосферным фронтом с запада, рассказывает синоптик Игорь Кибальчич.

Погода 4 июня в Украине

В западных областях - дожди, порой довольно интенсивные и с грозами. Температура воздуха ночью составит +9… +13 градусов, днем +21… +27 градусов.

На севере Украины дожди не прогнозируются. Столбики термометров ночью покажут +9... +12 градусов, днем +21… +26 градусов.

В центральных регионах без осадков. Температура воздуха ночью +12… +15 градусов, днем будет около +23… +27 градусов.

В южных областях будет сухо. Столбики термометров будут показывать ночью +15... +19 градусов, а днем +26… +31 градусов.

На востоке Украину без существенных осадков, но есть вероятность кратковременного дождя с грозой. Температура воздуха ночью составит +14… +18 градусов, днем +26… +30 градусов.

Погода 5 июня в Украине