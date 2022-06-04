В Украине ощутимо посвежеет на выходных: где погода будет портиться
Погода в Украине на выходных, 4 и 5 июня, продемонстрирует переход от тепла и кое-где жары в субботу к некоторому похолоданию в воскресенье. Также в эти дни ожидаются грозовые дожди, вероятен град и порывы до 20 метров в секунду в некоторых регионах.
Об этом говорится в прогнозе синоптиков Укргидрометцентра, а также на сайте Meteoprog.
Ввиду опасных метеорологических явлений в западных областях 4 июня объявлен I уровень опасности ("желтый"). В этих регионах пройдут дожди с грозами, местами будет град, ожидается усиление ветра. На остальной части территории Украины - без осадков и преимущественно солнечно.
А вот 5 июня грозовые дожди накроют практически всю страну.
На выходных погодные условия будут определяться полем повышенного давления, а также малоподвижным атмосферным фронтом с запада, рассказывает синоптик Игорь Кибальчич.
Погода 4 июня в Украине
- В западных областях - дожди, порой довольно интенсивные и с грозами. Температура воздуха ночью составит +9… +13 градусов, днем +21… +27 градусов.
- На севере Украины дожди не прогнозируются. Столбики термометров ночью покажут +9... +12 градусов, днем +21… +26 градусов.
- В центральных регионах без осадков. Температура воздуха ночью +12… +15 градусов, днем будет около +23… +27 градусов.
- В южных областях будет сухо. Столбики термометров будут показывать ночью +15... +19 градусов, а днем +26… +31 градусов.
- На востоке Украину без существенных осадков, но есть вероятность кратковременного дождя с грозой. Температура воздуха ночью составит +14… +18 градусов, днем +26… +30 градусов.
Погода 5 июня в Украине
- В западных областях пройдут дожди и грозы, местами интенсивные. Температура воздуха ночью составит +12… +15 градусов, днем +18… +22 градусов.
- На севере страны - осадки, местами значительные и с грозами. Столбики термометров ночью будет колебаться в пределах +12… +15 градусов, днем будет +18… +21 градусов.
- В центральных регионах - дожди и грозы. Температура воздуха ночью составит +13… +17 градусов, днем +18… +24 градусов.
- На юге Украины небольшие дожди, местами с грозами. Температура воздуха ночью составит +15…+21 градусов, днем +23... +29 градусов (в Николаевской и Одесской областях чуть свежее: до +25 градусов максимум).
- В восточных областях ожидаются осадки. Столбики термометров покажут ночью +15... +17 градусов (но в Донецкой области теплее - до +20 градусов), а днем ожидается +26... +28 градусов (при этом в Харьковской области ощутимо ниже - будет +20... +22 градусов).
Напомним, ранее украинские синоптики дали прогноз погоды на весь июнь.
Кроме того, перед этим народный синоптик рассказал, когда в июне наступят самые жаркие дни.