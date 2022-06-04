В Україні відчутно посвіжішає на вихідних: де погода псуватиметься

Фото: погода в Україні буде з дощами на вихідних (Віталій Носач, РБК-Україна)

Погода в Україні на вихідних, 4 і 5 червня, продемонструє перехід від тепла і подекуди спеки в суботу до певного похолодання в неділю. Також в ці дні очікуються грозові дощі, ймовірний град і пориви до 20 метрів на секунду в деяких регіонах.

Про це йдеться в прогнозі синоптиків Укргідрометцентру, а також на сайті Meteoprog.

Зважаючи на небезпечні метеорологічні явища у західних областях 4 червня оголошено I рівень небезпеки ("жовтий"). У цих регіонах пройдуть дощі з грозами, місцями буде град, очікується посилення вітру. На решті частини території України - без опадів і переважно сонячно. А ось 5 червня грозові дощі накриють практично всю країну. На вихідних погодні умови визначатимуться полем підвищеного тиску, а також малорухливим атмосферним фронтом із заходу, розповідає синоптик ігор Кібальчич. Погода 4 червня в Україні У західних областях - дощі, часом досить інтенсивні та з грозами. Температура повітря вночі становитиме +9... +13 градусів, удень +21 ... +27 градусів.

На півночі України дощі не прогнозуються. Стовпчики термометрів вночі покажуть +9... +12 градусів, вдень +21... +26 градусів.

У центральних регіонах без опадів. Температура повітря вночі +12... +15 градусів, вдень буде близько +23... +27 градусів.

У південних областях буде сухо. Стовпчики термометрів показуватимуть вночі +15... +19 градусів, а вдень +26... +31 градусів.

На сході України без істотних опадів, але є ймовірність короткочасного дощу з грозою. Температура повітря вночі становитиме +14... +18 градусів, удень +26... +30 градусів. Погода 5 червня в Україні У західних областях пройдуть дощі та грози, місцями інтенсивні. Температура повітря вночі становитиме +12... +15 градусів, удень +18... +22 градусів.

На півночі країни - опади, місцями значні та з грозами. Стовпчики термометрів вночі коливатиметься в межах +12... +15 градусів, вдень буде +18... +21 градусів.

У центральних регіонах - дощі та грози. Температура повітря вночі становитиме +13... +17 градусів, вдень +18 ... +24 градусів.

На півдні України невеликі дощі, місцями з грозами. Температура повітря вночі становитиме +15... +21 градусів, вдень +23... +29 градусів (у Миколаївській та Одеській областях трохи свіжіше: до +25 градусів максимум).

У східних областях очікуються опади. Стовпчики термометрів покажуть вночі +15... +17 градусів (але в Донецькій області тепліше - до +20 градусів), а вдень очікується +26... +28 градусів (при цьому в Харківській області відчутно нижче - буде +20... +22 градусів).