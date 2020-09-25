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В Украине с октября заработает важное требование для водителей: нарушителей ждут штрафы

Автор: Владимир Костырин

Правило введено для большей безопасности на дорогах

В Украине с 1 октября начнет действовать правило для водителей о езде со включенными фарами или зажженными ходовыми огнями за пределами населенных пунктов.

Это обязательное требование ПДД (пункт 9.8) является обязательным для выполнения в любое время суток. Соблюдать правило нужно автомобилистам с октября до мая.

Так, в течение указанного периода на всех механических транспортных средствах вне городов и сел должны быть включены дневные ходовые огни, а в случае их отсутствия в конструкции транспортного средства - ближний свет фар.

Отметим, что согласно ПДД, во время недостаточной видимости днем можно включить только противотуманные фары, но вечером и ночью они должны быть обязательно включены вместе с фарами.

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За нарушение требования водителям придется заплатить штраф в размере от 425 до 510 гривен (ч. 2 статьи 122 КУоАП).

Такие нормы в украинском законодательстве связаны с необходимостью дополнительного обозначения авто в условиях недостаточной видимости, в частности в осенне-зимний период.

Напомним, что украинским автомобилистам готовят новые штрафы - в Раде зарегистрировали соответствующий законопроект.

Также мы писали о том, что в Украине хотят штрафовать пешеходов без светоотражателей, и рассказывали, сколько стоит такая защита.

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