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В Украине объявили штормовое предупреждение: где разгуляется непогода

STYLERЖизнь    03.06.2019 - 08:40
В Украине объявили штормовое предупреждение: где разгуляется непогода
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Штормовое предупреждение до этого объявляли в последний день мая

В Украине объявили штормовое предупреждение 3 июня. Метеорологи предупреждают о I уровне опасности (желтый). Об этом говорится в сообщении на сайте Украинского гидрометцентра.

В понедельник на всей территории страны, кроме северных регионов, а также Волынской и Ровенской областей пройдут грозы.

Также в отдельных районах южных и восточных областей ожидается град и шквалы силой от 15 до 20 метров в секунду. 

В Украине объявили штормовое предупреждение: где разгуляется непогода

Скрин: meteo.gov.ua

Ранее известный синоптик Наталка Диденко сообщала, что грозы с ливнями и шквальным ветром прогнозируются в большинстве областей, кроме Севера, а также северо-западных регионов, где будет тепло и солнечно.

Отметим, что перед этим штормовое предупреждение в Украине объявляли в последний день весны - 31 мая. 

В Украине объявили штормовое предупреждение: где разгуляется непогода

Иллюстративное фото (gettyimages.com)

Напомним, что штормовое предупреждение синоптики объявляют в том случае, когда в населенном пункте вскоре ожидается одно/несколько из опасных погодных явлений. Используют это определение для объявления об угрозе и на море, и на суше.  

Обычно к опасным погодным условиям относят ветер с порывами от 15 метров в секунду, шквальный ветер, аномально высокую температуру воздуха, пятый (максимальный) уровень пожарной опасности, ливень или затяжной дождь, при которых выпадает определенное количество осадков за определенное время (в частности - гроза, град, лавинная опасность).  

Как сообщалось ранее, 1 июня под Днепром во время фестиваля Kozak Fest из-за страшного урагана, который обрушился на село Желтоалександровка, погиб один человек

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