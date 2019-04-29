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В Украине объявили штормовое предупреждение: где разгуляется непогода

STYLERЖизнь    29.04.2019 - 11:20
В Украине объявили штормовое предупреждение: где разгуляется непогода
Иллюстративное фото (Dan Kitwood/Getty Images)

Синоптики предупредили о шквальном ветре местами

Непогода в Украине принесет в понедельник, 29 апреля, обильные дожди с грозой и шквальным ветром. Синоптики также объявили штормовое предупреждение, передает УНН.

Прогнозируются также ливни.

Стихия разгуляется на Севере, в Центре, в Волынской, Ровенской, Хмельницкой, Тернопольской и Львовской областях. В пресс-службе ГСЧС заявили о I уровне опасности ("желтом"). Местами ожидаются шквалы 15-20 м/с.

В Украине объявили штормовое предупреждение: где разгуляется непогода

Фото: facebook.com/MNSTERNOPIL

В сообщении Украинского гидрометцентра говорится, что в среднем температура воздуха по стране составит от +11 до +16 градусов, однако в южных областях будет теплее - от +18 до +23 градусов.   

В Киеве в понедельник температура воздуха составит около +11... +13 градусов. Относительная влажность составляет 95%. В столице дождливо. Ветер северо-восточный, умеренный.

В Украине объявили штормовое предупреждение: где разгуляется непогода

Фото: facebook.com/ukrgmc.official

Отметим, что штормовое предупреждение синоптики объявляют в том случае, когда в населенном пункте вскоре ожидается одно/несколько из опасных погодных явлений.

Используют это определение для объявления об угрозе и на море, и на суше.  

К опасным погодным условиям относят ветер с порывами от 15 м/с, шквальный ветер, аномально высокую температуру воздуха, 5-й (максимальный) уровень пожарной опасности, ливень или затяжной дождь, при которых выпадает определенное количество осадков за определенное время (в частности - гроза, град, лавинная опасность).  

Как сообщалось ранее, на Пасху стихия "порадовала" жителей Тернопольской области снегом с градом, а в регионах дожди превратили улицы в бурлящие водные потоки. В сети показали фото и видео последствий непогоды.

Добавим, что по прогнозу синоптиков, в ближайшие дни погода не улучшится. С 29 апреля по 3 мая будет дождливо и прохладно, и только в середине недели прогнозируется небольшое потепление.

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