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В Україні оголосили штормове попередження: де розгуляється негода

STYLERЖиття    03.06.2019 - 08:40
В Україні оголосили штормове попередження: де розгуляється негода
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Штормове попередження до цього оголошували в останній день травня

В Україні оголосили штормове попередження 3 червня. Метеорологи попереджають про I рівень небезпеки (жовтий). Про це йдеться у повідомленні на сайті Українського гідрометцентру.

У понеділок на всій території країни, крім північних регіонів, а також Волинської та Рівненської областей пройдуть грози.

Також в окремих районах південних і східних областей очікується град та шквали силою від 15 до 20 метрів на секунду.

В Україні оголосили штормове попередження: де розгуляється негода

Скрін: meteo.gov.ua

Раніше відомий синоптик Наталка Діденко повідомляла, що грози зі зливами і шквальним вітром прогнозуються у більшості областей, крім Півночі, а також північно-західних регіонів, де буде тепло і сонячно.

Зазначимо, що перед цим штормове попередження в Україні оголошували в останній день весни - 31 травня.

В Україні оголосили штормове попередження: де розгуляється негода

Ілюстративне фото (gettyimages.com)

Нагадаємо, що штормове попередження синоптики оголошують у тому випадку, коли в населеному пункті незабаром очікується одне/декілька небезпечних погодних явищ. Використовують це визначення для оголошення про загрозу як на морі, так і на суші.

Зазвичай до небезпечних погодних умов відносять вітер із поривами від 15 метрів на секунду, шквальний вітер, аномально високу температуру повітря, п'ятий (максимальний) рівень пожежної небезпеки, зливу або затяжний дощ, при яких випадає певна кількість опадів за певний час (зокрема - гроза, град, лавинна небезпека).

Як повідомлялося раніше, 1 червня під Дніпром під час фестивалю Kozak Fest через жахливий ураган, який обрушився на село Жовтоолександрівку, загинула одна людина.

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