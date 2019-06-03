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Синоптики предупредили об опасной погоде: каким областям не повезет (фото)

STYLERЖизнь    03.06.2019 - 06:51
Синоптики предупредили об опасной погоде: каким областям не повезет (фото)
Погода в Украине 3 июня (иллюстративное фото: pixabay.com)

Погода в Украине принесет жителям страны новые неприятности

Погода в Украине в понедельник, 3 июня, расстроит жителей большинства областей грозами с ливнями и шквальным ветром. Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре.

К слову, Наталка Диденко также предупредила о непогоде в первый рабочий день лета.

Синоптики сообщили, что непогода накроет практически всю страну, кроме Севера, а также северо-западных областей, где будет тепло и солнечно.

Синоптики предупредили об опасной погоде: каким областям не повезет (фото)

Погода в Украине 3 июня (фото: РБК-Украина)

Несмотря на метеорологические предупреждения, температура воздуха будет довольно высокой.

Жарко будет на Востоке, где столбики термометров днем покажут от +29 до +31 градуса. В западных областях, кроме Закарпатья (+26... +28), самая низкая температура - от +23 до +26 градусов.

На остальной территории Украины днем воздух прогреется до +26... +29 градусов.

Синоптики предупредили об опасной погоде: каким областям не повезет (фото)

Погода в Украине 3 июня (фото: meteo.gov.ua)

В Киеве в первый рабочий день лета ожидается тепла солнечная погода, воздух прогреется до +27... +29 градусов.

Синоптики предупредили об опасной погоде: каким областям не повезет (фото)

Погода в Киеве 3 июня (фото: meteo.gov.ua)

Ранее сообщалось, что от ливня пострадал город Збараж, районный центр в Тернопольской области. Автомобили ехали по потокам воды с ледяной коркой из града.

К слову, из-за проливных дождей пострадал и Львов. Некоторые улицы города превратились в бурлящие потоки.

Напомним, во время фестиваля Kozak Fest в Днепропетровской области из-за непогоды обрушилась крыша сцены. Погиб один из сотрудников обслуживающего персонала мероприятия.

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