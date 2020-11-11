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В Украине объявили первый уровень опасности: водителям сделали предупреждение

Среда 11 ноября 2020 10:21
В Украине объявили первый уровень опасности: водителям сделали предупреждение
В Украине объявили желтый уровень опасности (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

В Украине в ближайшие сутки будет очень опасно на дорогах

В Украине объявили желтый уровень опасности из-за сложных погодных условий. В большинстве областей страны прогнозируются сильные туманы с видимостью от 200 до 500 метров.

Синоптики называют такой уровень опасности желтым или I (первым). Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям со ссылкой на информацию от Украинского гидрометцентра.

Такой сильный туман может привести к нарушению движения транспорта на некоторых участках трасс Украины, а также в городах, на отдельных улицах.

Что рекомендуется делать водителям во время тумана:

  • На участках дороги, где ограничена видимость из-за тумана – водителям нужно обязательно снизить скорость движения транспортного средства.
  • По возможности водителям рекомендуется использовать противотуманные фары вместе с ближним светом.
  • Обязательно нужно соблюдать безопасную дистанцию с другими автомобилями и быть предельно внимательными.
  • Водителям рекомендуется избегать на дорогах резких и опасных маневров.
  • Во время необходимой остановки на дороге, водители обязаны включить аварийную световую сигнализацию.

В среду, 11 ноября, туманы охватят практически все области на Правобережье Украины. В большинстве областей страны ожидается переменная облачность, только на западе – будет пасмурно и без прояснений. Температура воздуха будет колебаться от +5 градусов до +9 +11 градусов.

Напомним, ранее мы писали о том, что синоптики сообщили, в каких областях Украины температура воздуха упадет ниже нуля.

А также рассказывали о том, что стала известна дата первого снега в Украине.

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